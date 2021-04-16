Москва, , 08:48 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует в два раза увеличить количество рейсов из Москвы в столицу Египта Каир, передаёт РЮК со ссылкой на замгендиректора группы по стратегии, сервису и маркетингу Андрея Панова.

С 27 апреля 2021 года будет введен еще один авиарейс Москва — Каир. «Аэрофлот» заменит самолеты на Airbus A330−300 большей вместимости, рассчитанные на 296−301 пассажира.

Также, по словам Панова, «Аэрофлот» готов возобновить полеты в курортные города Египта — Шарм-эль-Шейх и Хургаду, если регуляторы примут соответствующее решение.

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