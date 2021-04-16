Вашингтон, , 08:48 — REGNUM На неправильном произношении фамилии российского лидера Владимира Путина споткнулся президент США Джо Байден 15 апреля в своей речи об отношениях Вашингтона и Москвы.

«Я также ясно дал понять президенту Клутину», — сказал глава Белого дома. Однако после этого он сразу поправился и верно произнес фамилию президента России.

«…Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», — сказал Байден. В этот же день он неоднократно допускал оговорки. В частности, глава США перепутал слова «эскалация» и «вакцинация».

Напомним, в декабре 2018 года во время выступления Джо Байдена в Мизуле (штат Монтана) ведущий Брюс Фейлер назвал его «машиной ляпов». На тот момент бывший вице-президент согласился с этим определением.

Во время президентской гонки в 2020 году Байден путал жену и сестру, называл себя кандидатом в сенаторы, а также путал число жертв коронавируса, многократно завышая эти значения.