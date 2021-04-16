Курган, , 08:48 — REGNUM В Курганской области с 2022 года основной ресурс инвестиционной программы будет поделён на строительство новых школ и детских садов, а также модернизацию инфраструктуры. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Вадим Шумков.

«Во втором случае речь, преимущественно, идёт о сетях газоснабжения в рамках программы газоснабжения на 2021−2025 годы, а также водоподачи в муниципалитетах», — отметил курганский губернатор.

Вадим Шумков напомнил, что «Газпром» инвестирует 17,5 млрд рублей в магистральные сети и объекты.

«Наши средства — более 3 млрд — направим на внутримуниципальные сети. Если будем успевать с указанными работами, есть шанс кроме 10 райцентров и 116 сёл завести газ ещё в те населённые пункты, где развивается экономика и социальная сфера. Вопрос поручил отработать главам и департаменту строительства, госэкспертизы и ЖКХ» Вадим Шумков. губернатор Курганской области.

Также ведётся работа по ремонту подводящих и внутримуниципальных сетей в Петуховском районе. Выделяются деньги на ремонт системы водоснабжения в Макушинском и Мишкинском районах, проектируется модернизация системы водоснабжения Шумихи. В планах — работа с водоочисткой в Лебяжье, Шатрово.