Варшава, , 08:47 — REGNUM Варшавская фондовая биржа отмечает свое 30-летие. Первое в истории заседание членов биржи состоялось 16 апреля 1991 года — тогда инвесторы смогли купить акции пяти компаний. Сегодня в её работе участвуют 430 компаний. В юбилейном заседании членов биржи, которое состоится в Варшаве 16 апреля, примет участие президент Польши Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Анджей Дуда проведет церемонию официального открытия юбилейного заседания Варшавской фондовой биржи, которое состоится в 09:00 утра по местному времени (в 10:00 часов по московскому времени). Сообщается, что глава польского государства выступит с поздравительной речью.

В заседании также примут участие представители государственных органов Польши, зарегистрированных на бирже компаний и учреждений, связанных с развитием польского рынка капитала. Однако из-за пандемии большая часть участников юбилейного мероприятия выступят в режиме онлайн.

Помимо торжественной части, программа заседания также включает пять дискуссионных панелей с участием экспертов и рыночных аналитиков. Дискуссии будут касаться, в частности, поддержки инновационных компаний фондовой биржей, а также роли госкомпаний на рынке и в инвестировании в акции.

Польскую фондовую биржу в Варшаве относят к крупнейшим в Центральной и Восточной Европе. В 2018 году индексное агентство FTSE Russell посчитало её и вовсе крупнейшей платформой в регионе. Помимо продажи акций, структура управляет также платформами для торговли казначейскими и корпоративными облигациями, производными финансовыми инструментами, а также электроэнергией и природным газом.