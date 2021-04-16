Ставрополь, , 08:46 — REGNUM В Ставропольском крае задержан по подозрению в превышении полномочий председатель краевого комитета по государственным закупкам Александр Абалешев. В ходе совместных мероприятий сотрудников управлений Следственного комитета, МВД и ФСБ установлены факты вмешательства чиновника в строительство краевой детской больницы, которое привело к затягиванию сроков исполнения работ, сообщили 16 апреля в пресс-службе Следственного комитета.

Как удалось выяснить, Абалешев в 2019 году выдвигал требования победителю тендера на строительство детской больницы, чтобы тот отказался от контракта. Препятствие чиновника привели к затягиванию сроков начала строительства. В итоге они были сорваны, контракт был расторгнут, а денежные средства, выделенные на реализацию проекта, не были освоены.

В настоящее время следствие ходатайствует перед судом о заключении Абалешева под стражу.

Напомним, правительство Ставропольского края отправлено в отставку после ареста двух вице-премьеров. Губернатор края Владимир Владимиров заявил, что новый состав правительства будет сформирован лишь после проверки на коррупцию всех кандидатов на посты в нем.