Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM Правоохранители в Бурятии установили человека, ответственного за пожар на территории пожара в селе Сосново-Озерское Еравнинского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

По данным ведомства, 7 апреля пьяный местный житель 26 лет поджёг сухую траву на территории кладбища.

«Из-за внезапно возникшего порыва ветра горение сухой травы быстро распространилось по территории кладбища — повреждено лакокрасочное покрытие ограждений, цветы и венки в местах захоронений», — отметили в управлении.

Общая площадь пожара составила 50 кв. метров. В отношении поджигателя возбуждено административное дело.

Добавим, что в Кабанском районе Бурятии проводится доследственная проверка по факту пожара на кладбище села Творогово. Двое неизвестные подожгли траву, в результате чего возникший пожар уничтожил могилы на площади 500 кв. метров.