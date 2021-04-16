Москва, , 08:55 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 поднялся в воздух для сопровождения самолёта-разведчика ВВС США, который приблизился к российским границам неподалёку от полуострова Камчатка. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Радары обнаружили над акваторией Тихого океана воздушную цель, которая приближалась к государственной границе РФ. МиГ-31 подняли в воздух, чтобы опознать и сопроводить её. Цель оказалась стратегическим разведывательным самолётом RC-135 ВВС США.

Иностранный военный самолёт развернулся от госграницы России, после чего МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования на Камчатке. Граница не была нарушена, полёт истребителя проходил в строгом соответствии с международными правилами, уточнили в оборонном ведомстве.

На минувшей неделе МиГ-31 также поднимался в воздух, чтобы сопроводить американский самолёт над Тихим океаном.