Киев, 16 апреля, 2021, 08:48 — ИА Регнум. На фоне приостановки Россией авиационного сообщения с Турцией из-за пандемии коронавирусной инфекции Украине необходимо наращивать поток своих туристов в данную страну. Об этом 16 апреля заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеокомментарии по итогам заседания СНБО страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Планы

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Как отметил украинский президент, во время своего недавнего визита в Турцию он обсудил с президентом данной страны Реджепом Эрдоганом вопрос о создании взаимных благоприятных условий для туристической отрасли.

«Мы с ним (президентом Турции — ред.) говорим об особых условиях для украинского и турецкого туриста. Говорим о том, чтобы можно было увеличивать уровень туризма украинцев и граждан Турции. Особенно сейчас, я думаю, мы должны поддерживать друг друга. Он поддерживает нас, нашу независимость и суверенитет. Вы слышали, что Россия сказала, что они будут ограничивать туризм из РФ в Турцию. Ну, это их личное дело. А я думаю, что нам надо, наоборот, наращивать и показать, что мы поддерживаем Турцию», — сказал Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической ситуацией с коронавирусом в Турции ограничил авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.