Москва, , 08:43 — REGNUM Забывчивость будущего водителя предупредить участников дорожного движения о совершаемом им манёвре, включив поворотники, является одной из самых распространённых ошибок при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения по новым правилам. Об этом сообщили в МВД РФ.

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«К наиболее часто совершаемым ошибкам относятся: создание помехи транспортному средству или пешеходу, имеющим преимущество в движении, нарушение требований дорожной разметки», — пояснили РИА Новости в ведомстве.

Также нередкой является и такая ошибка как неуверенное управление транспортным средством.

При парковке — параллельной и заезде в бокс — самой частой ошибкой кандидатов в водители становится наезд на границы зон выполнения маневров.

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Как сообщало ИА REGNUM, новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения начали действовать в России с 1 апреля. Согласно новому регламенту, водителям не придётся сдавать так называемую «площадки». Сдача экзамена будет проходить в присутствии сотрудника Госавтоинспекции в условиях реального вождения на дорогах в городе.