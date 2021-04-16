Москва, 16 апреля 2021, 08:43 — REGNUM Забывчивость будущего водителя предупредить участников дорожного движения о совершаемом им манёвре, включив поворотники, является одной из самых распространённых ошибок при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения по новым правилам. Об этом сообщили в МВД РФ.
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Также нередкой является и такая ошибка как неуверенное управление транспортным средством.
При парковке — параллельной и заезде в бокс — самой частой ошибкой кандидатов в водители становится наезд на границы зон выполнения маневров.
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Как сообщало ИА REGNUM, новые правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения начали действовать в России с 1 апреля. Согласно новому регламенту, водителям не придётся сдавать так называемую «площадки». Сдача экзамена будет проходить в присутствии сотрудника Госавтоинспекции в условиях реального вождения на дорогах в городе.