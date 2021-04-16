Оренбург, , 08:41 — REGNUM Депутаты Заксобрания Оренбургской области отчитались о своих доходах за 2020 год. Информация опубликована на сайте регионального парламента.

Бездоходным депутатом оказался Алексей Панкратов (ЛДПР). Он владеет земельным участком в 500 кв. метров и квартирой в 62 кв. метра. При этом супруга парламентария заработал за прошлый год более 10 млн рублей. Напомним, депутат и в 2020 году заявлял о нулевом доходе.

Недавно обретший мандат депутата Павел Есаулов (ЛДПР) указал доходы в 309 тыс. рублей. Ильдус Давлятов («Единая Россия») задекларировал 215 тыс. рублей, Светлана Иванова (КПРФ) — 232 тыс. рублей, Татьяна Иванова (ЛДПР) — 117 тыс. рублей.

Лидером среди богатых депутатов стал зампред Заксобрания Александр Куниловский («Единая Россия») с доходом в 69 млн рублей. Владеет тремя земельными участками, половиной дома общей площадью более 850 кв. метров и гаражом. По словам вице-спикера, начали окупаться прошлогодние инвестиции, но и налог, уплаченный с них, такой же существенный.

В первую пятерку высокодоходных депутатов также вошли Андрей Хавилов — 51,3 млн. рублей, Андрей Аникеев — 47,2 млн. рублей, Александр Кузнецов — 42,3 млн. рублей, Владимир Кияев — 42 млн. рублей. Все они — представители партии «Единая Россия».

Спикер областного парламента Сергей Грачёв указал доход за год почти в 4 млн рублей, из которых 2,6 млн рублей заработано по основному месту работы. В собственности имеет земельный участок (930 кв. м), дом (172 кв. м) и гаражный бокс.

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