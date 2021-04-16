Москва, , 09:01 — REGNUM Вакцина «Спутник V» способна защитить от коронавирусной инфекции ещё и животных, но пока приоритет отдан вакцинации людей. Об этом сообщил 16 апреля директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи Александр Гинцбург.

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По его словам, животных следует прививать от COVID-19 не только для того, чтобы защитить от болезни, но и чтобы не дать вирусу циркулировать между ними и человеком. Доклинические испытания «Спутника V» проходили на животных.

«Я более чем уверен, что «Спутник V» будет защищать и животных, причем хорошо, но сначала надо все-таки людей привить», — сказал Гинцбург РИА Новости.

Он добавил, что специально разработанная в России вакцина для животных также эффективна, но стоит гораздо дешевле.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России зарегистрировали вакцину «Карнивак-Ков» для животных. Её разработал и испытал на кошках, песцах, собаках, лисах и норках Федеральный центр охраны здоровья животных.

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