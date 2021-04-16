Москва, , 08:36 — REGNUM В Москве начал работу единый координационный центр стационарного социального обслуживания для помощи гражданам, сообщается на портале мэра столицы.

Координационный центр создан для ускорения коммуникации между домами-интернатами, организациями здравоохранения, органами опеки и другими учреждениями соцзащиты Москвы.

Специалисты центра будут консультировать москвичей, которые проживают или переезжают в дома-интернаты, и их представителей. Граждан проинформируют о необходимых документах для оформления путевки в дом-интернат и о порядке переезда в соцучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере.

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