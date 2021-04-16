Элиста, , 08:34 — REGNUM В Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по факту хищения более 500 тыс. рублей при ремонте библиотеки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Как полагают следователи, в период с июля по декабрь 2018 года представитель компании предоставил администрации центра культуры и библиотечного обслуживания Черноземельского района фиктивные акты о выполненном ремонте книгохранилища в посёлке Комсомольский. Заказчик перечислил подрядчику более полумиллиона рублей.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.