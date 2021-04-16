Ханты-Мансийск, , 08:38 — REGNUM В результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) погибли четыре человека. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба управления МВД РФ по региону.

Уточняется, что сообщение о ДТП на 28-м километре автодороги «Советский — Зеленоборск» поступило 01:47 (23:47 мск).

Также указывается, что, согласно предварительным данным, легковой автомобиль Хендай «Tucson» совершил лобовое столкновение с грузовиком Хино «Dutro».

"В результате ДТП произошло возгорание автомобилей и погибли четверо человек, личности которых устанавливаются», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время на месте аварии работают следственно-оперативная группа и наряды ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.