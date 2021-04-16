Турочакский район, Алтай, , 08:34 — REGNUM В Турочакском районе Республики Алтай возбуждено уголовное дело по факту нападения на участкового уполномоченного полиции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревают 33-летнего местного жителя.

По данным следствия, днём 13 апреля мужчина, находясь в селе Артыбаш в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил ссору с людьми, ремонтировавшими судно на Телецком озере. Скандалист начал кидать в них камни, после чего ушёл, пригрозив, что застрелит их. Через некоторое время он вернулся с нарезным ружьём, но столкнулся с полицейским, которого вызвали ремонтники.

«Полагая, что сотрудник полиции может помешать ему осуществить задуманное и принять меры к привлечению его к ответственности за содеянное, с целью воспрепятствовать его законным действиям направил на полицейского ствол ружья и стал целиться в него, демонстрируя готовность производства выстрела, отказываясь при этом выполнять законные требования представителя власти», — отметили в ведомстве.

Однако правоохранителям удалось обезоружить злоумышленника, после чего его доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее его не раз привлекали за аналогичные нарушения, к тому же у него имеется непогашенная судимость. Задержанному грозит уголовное преследование ещё по двум статьям.