Сеул, , 08:33 — REGNUM Первая личная встреча главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина и президента США Джо Байдена состоится в Вашингтоне во второй половине мая. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера Кан Мин Сока.

По его словам, в настоящее время стороны согласовывают график переговоров, который будет обнародован как только его утвердят.

Ожидается, что в рамках личной встречи главы двух стран обсудят пути дальнейшего развития двустороннего альянса, а также программу совместных действий в направлении полной денуклеаризации Корейского полуострова и установления прочного мира в регионе.