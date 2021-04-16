Пекин, 16 апреля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Китайский автопроизводитель Great Wall планирует представить на автомобильной выставке в Шанхае шоу-кар Cybertank, созданный на базе нового рамного внедорожника Tank 300. Об этом сообщает издание Autohome.

Great Wall Cybertank

Дизайн новинки напоминает модель Mercedes G-Class. Автопроизводители добавили Tank 300 новый обвес, светотехнику, а также изменил интерьер модели.

Так, обвес Cybertank состоит из массивных бамперов, широких расширителей колёсных арок, воздухозаборника на капоте и спойлера. Модель стала выше благодаря пластиковой накладке на крыше, где установлены дополнительные световые приборы. Кроме того, светодиодные полосы ДХО появились на решётке радиатора и углах бампера.

Внутри внедорожник отделан белой кожей. В салоне многие детали покрыты хромом с глянцевыми черными вставками. Кроме того, Cybertank оснащён полностью цифровой приборной панелью, рядом с которой расположен экран мультимедийной системы.

В качестве силовой установки у шоу-кара двухлитровый турбированный мотор GW E20CB производительностью 227 л. с. (387 Нм). Сочетается «движок» с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Привод у модели полный типа part-time.

Ранее в Сочи были представлены внедорожники Big Dog и Wey Tank, сборка которых будет осуществляться на тульском заводе Great Wall. Первый экземпляр нового авто сойдёт с конвейера в 2023 году.

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