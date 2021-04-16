Москва, 16 апреля, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден пытается проводить свою политику в отношении России с позиции силы. Об этом 16 апреля сообщил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя речь американского лидера об отношениях с российской стороной.

(сс) D. Myles Cullen. defense.gov Джо Байден

Как отметил сенатор в своем сообщении в соцсети Twitter, Байден после выборов назвал Россию врагом и принял по отношению к ней советующие жесткие санкции, а затем в своей речи «вдруг обрисовал прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего». По мнению Пушкова, таким образом США намереваются «в очередной раз заговорить Россию мутными обещаниями».

«Напомню: в 2009-м, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл «перезагрузки» с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже «поставить ее на колени», — указал он.

При этом он подчеркнул, что, когда у Вашингтона это не получилось, начались события в Ливии, Сирии, кампания против зимних Олимпийских игр в Сочи 2014 года, майдан на Украине и холодная война.

«Байден не изменился», — подчеркнул Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина в ходе своей речи по отношениям Вашингтона и Москвы.