Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Вашингтон пообещал решительно ответить на действия России, которые будут наносить вред США и их союзникам. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс на видеозаписи в своем Twittter.

«Мы будем продолжать действовать решительно в ответ на российские действия, которые наносят вред нам или нашим союзникам и партнерам», — сказал представитель Госдепа.

Он добавил, что, несмотря на санкции, Вашингтон продолжит искать возможности для сотрудничества с Москвой. По его словам, США хотят выстроить с Россией предсказуемые и стабильные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что в санкционной политике Москва будет руководствоваться принципом взаимности.

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