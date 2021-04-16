Москва, , 08:34 — REGNUM Каждый пятый российский путешественник хотел бы поскорее съездить в Италию, а каждый десятый — в Чехию и Вьетнам. Таковы результаты опроса сервиса поездок и путешествий Туту.ру, опубликованные 16 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

Туристов спросили, открытия границ с какими странами они ждут больше всего. Оказалось, что 21% респондентов скучает по Италии, 16% хотят в Испанию, 13% — в Эстонию, Латвию и Литву.

По поездкам в Чехию и Вьетнам соскучились по 10% опрошенных, о Франции и Израиле мечтают по 6%, о Великобритании — 3%. Опрос охватил 1,1 тыс. человек, сообщает RT.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией и закрыла — с Танзанией. Такое решение связано с риском распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также: Власти Испании назвали сроки открытия границ для российских туристов