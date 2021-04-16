Кызыл, , 08:27 — REGNUM Врио главы Тувы Владислав Ховалыг на встрече с общественниками республики предложил создать Республиканский народный совет. По его словам, в него должны войти представители разных общественных и политических организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Задачей совета станет создание новой программы развития региона.

«За предыдущие годы нам удалось многое сделать, заложить надежный фундамент развития республики. Это важный рубеж, но настало время новых, прорывных решений», — отметил глава.

Членам совета предстоит провести анализ проблем и возможностей каждого района, города или поселения, обновить паспорта развития территорий, опросить жителей. Всё это, по мнению Ховалыга, позволит определить точки роста каждого населённого пункта.

«Все собранные предложения будут изучены, систематизированы и сведены в единый документ, который станет не просто программой, а настольной книгой будущего развития Тувы», — подчеркнул он.

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