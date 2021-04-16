Джакарта, , 08:27 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что в стране обнаружен штамм коронавируса B1525, сообщает Kompas.

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Штамм B1525 был обнаружен в феврале 2021 года. В провинцию Бантен в Индонезии новый штамм был доставлен путешественником из Малайзии.

В министерстве отметили, что используемая в настоящее время вакцина против коронавируса по-прежнему эффективна против новых штаммов.

Как сообщало ИА REGNUM, число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти.

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