Элиста, , 08:27 — REGNUM В Республике Калмыкии готовятся к летней оздоровительной кампании. В регионе планируется открыть 115 учреждений для отдыха детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики.

В частности, детскую оздоровительную кампанию организуют на базе 115 учреждений. Это лагеря дневного пребывания при общеобразовательных организациях, четыре муниципальных детских оздоровительных лагеря и один пансионат. Как ожидается, летняя оздоровительная кампания охватит 11 640 юных жителей Калмыкии.

Особое внимание будет уделено безопасности детей и соблюдению санитарных норм.