Самара, , 08:25 — REGNUM Экс-главу главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Самарской области обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, в 2018 году фигурант уголовного дела от лица главного бюро медико-социальной экспертизы по региону подписал госконтракт на покупку, в том числе, металлического ангара общей площадью порядка 466 кв. метров. Данный объект был куплен на средства федерального бюджета.

Следователи считают, что ангар был приобретен по завышенной стоимости — свыше 29 млн рублей, в то время как рыночная цена этого объекта составляла порядка 4,7 млн рублей. По версии следствия, тем самым государству был причинен ущерб.

«Кроме того, указанные действия повлекли необходимость дальнейшей аренды ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» нежилых помещений и, соответственно, оплаты соответствующих государственных контрактов за счет федерального бюджета», — сообщает пресс-служба ведомства.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам злоупотребления должностными полномочиями. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области экс-судью заподозрили в покушении на мошенничество.