Москва, , 08:21 — REGNUM Новые санкции США, введённые против России, не вызовут больших проблем, считает глава Сбербанка Герман Греф. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, объявленные 15 апреля санкции не приведут к серьёзным негативным последствиям для российской экономики, так как за последние пять-шесть лет прошла «очень сильная диверсификация и девалютизация».

Он отметил, что Россия всегда соотносит программу заимствований и свои возможности, и потому способна её выполнить вне зависимости от обстановки на внешних рынках.

«Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета. Поэтому в текущей ситуации я не вижу больших проблем», — добавил глава Сбербанка.

Греф сообщил также, что если бы США ввели санкции против всего госдолга РФ, они означали бы санкции против их собственных инвесторов. Введение санкций против нового долга — «достаточно рациональный ход». В противном случае возникла бы паника, зарубежные инвесторы постарались бы распродать бумаги, а российские инвесторы — их скупить.

Российская экономика уже научилась быстро адаптироваться к санкционным условиям, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля американский минфин ввёл новые санкции против России за якобы организованные Москвой кибератаки, ситуацию в Крыму и «вмешательство» в выборы.

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