Красноярск, , 08:19 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о торговле младенцами в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СКР.

Расследование дела (п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ — «Продажа двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии») обсуждалось в эфире одного из федеральных телеканалов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках расследования были задержаны 33-летний директор ООО «Дидилия», его супруга и знакомые — две женщины и мужчина. Всем избрана мера пресечения.

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По данным следствия, в 2019 году 33-летний мужчина организовал деятельность по поиску суррогатных матерей, готовых за деньги передать детей иностранным гражданам. Женщинам в Камбодже провели процедуру ЭКО. В 2020 году они родили детей в роддоме города Красноярска. За передачу новорождённых женщины получили по 850 тысяч рублей.

Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии доложить о ходе расследования уголовного дела. Ход и результаты расследования председатель СК России поставил на личный контроль.

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