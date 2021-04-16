Горно-Алтайск, , 08:19 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в марте скончались жители Чойского и Шебалинского районов 71 и 67 лет.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна у границ РФ, расслабляться рано»

«По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, с начала пандемии коронавируса в республике зарегистрировано 238 летальных исходов. 213 пациентов скончались непосредственно от COVID-19. Ещё 25 человек умерли по иным причинам.