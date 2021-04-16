Вашингтон, , 08:18 — REGNUM Соединённые Штаты и Россия являются великими державами, которые населяют «гордые и патриотичные народы», заинтересованные в мирном и безопасном будущем. Такое заявление сделал глава Белого дома Джозеф Байден в ходе выступления, посвящённого отношениям с Москвой.

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«Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность», — подчеркнул американский лидер.

Байден также добавил, что и он, и президент РФ Владимир Путин несут «значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии».

Говоря о введённых 15 апреля санкциях против РФ, глава Белого дома заявил, что мог бы принять более жёсткие меры, однако предпочёл дать ответ, «пропорциональный нанесённому ущербу».

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в одной из третьих стран. При этом глава Белого дома заявил о желании выстраивания «стабильные и предсказуемые» отношения с Москвой.

Буквально дня спустя Байден подписал указ о расширении санкций в отношении России. В частности, под санкции попали 16 организаций и 16 физических лиц из РФ. Как пояснили в американском минфине, такие меры приняты в качестве ответа на якобы вмешательство России в выборы США.