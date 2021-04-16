Барнаул, , 08:16 — REGNUM После резкого потепления в Алтайском крае закрыт участок дороги Быстрый Исток — Усть-Ануй — Ануйское. Об этом 16 апреля информирует региональное министерство транспорта.

Вместе с тем, по данным чиновников, в регионе восстановили проезд по краевым дорогам Алейск — Безголосово — автодорога К-13 и Алейск — Петропавловское — Смоленское между селами Новопокровка Быстроистокского района и Паутово в Петропавловском районе. Паводковая обстановка на других трассах находится на контроле регионального профильного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 апреля талыми водами были подтоплены восемь населенных пунктов восьми муниципальных образованиях (Усть-Пристанский, Краснощековский, Петропавловский, Рубцовский, Быстроистокский, Усть-Калманский районы, г. Камень-на-Оби, г. Алейск).

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