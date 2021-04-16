Москва, , 08:16 — REGNUM Строительство первого в России специализированного завода для серийного производства ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) начала компания «Кронштадт». Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба компании.

«Компания «Кронштадт» начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Кроме того, в пресс-службе утончили, что инвестиции в данный проект «составят более 4 миллиардов рублей» и отметили, что благодаря новому заводу появится свыше 1,5 тыс. рабочих мест, а также будет обеспечено более 900 млн рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Предполагается, что общая площадь нового производства, которое будет экологически чистым, составит 45 тыс. кв. метров.

Также генеральный директор «Кронштадта» Сергей Богатиков, чьи слова приводит пресс-служба, уточнил, что, несмотря на то, что перед компания поставлены крайне жесткие сроки, она сделает «всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться».

«Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне. Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия», — уточнил он.

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