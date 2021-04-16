Джакарта, , 08:13 — REGNUM Число граждан Индонезии, которые подвергаются воздействию коронавируса за границей, продолжает расти, сообщает Kompas.

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В МИД Индонезии отметили, что было зарегистрировано ещё девять случаев заражения SARS-CoV-2 среди граждан Индонезии за рубежом.

«У индонезийских граждан был подтвержден COVID-19 в Албании, Болгарии и на Мадагаскаре», — заявили в министерстве иностранных дел Индонезии.

Всего коронавирусом за границей заразились 4234 гражданина Индонезии, выздоровели 3325 пациентов, 181 — умер, 728 — проходят лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии ожидает полного отчета от национального консультативного комитета экспертов по иммунизации и управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов относительно вакцины AstraZeneca.

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