Ростов-на-Дону, , 08:13 — REGNUM Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко считает неуважением к городу висящие на витринах майки и плавки. Это касается торговли, которая ведётся на прилегающей к кафедральному собору Рождества Пресвятой Богородицы территории.

«Неприемлемо, когда на улице Станиславского возле кафедрального собора прямо на магазинах висят трико, майки, шорты, плавки. Это что такое? У нас, что, 1991 год? Только закончили реконструкцию кафедрального собора, это новая точка притяжения, а у нас вещи [рядом] продаются. Этого категорически нельзя допускать», — сказал градоначальник.

В настоящее время готовится проект реконструкции торговых павильонов, который предусматривает, в частности, и создание помещений закрытого типа.