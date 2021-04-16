Пенза, , 08:21 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавируса, по информации на 16 апреля, скончались 584 человека. За сутки зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Среди погибших — 51-летняя, 70-летняя и 82-летняя женщины, а также 89-летний мужчина. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правящей в Японии либерально-демократической партии Тошихиро Никаи заявил, что Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены из-за увеличения числа заражения коронавирусом в стране.

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