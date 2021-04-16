Нур-Султан, , 08:11 — REGNUM Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Казахстане прогнозируется на уровне 3,1%, что на 0,3% больше, чем планировалось ранее. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики.

15 апреля глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание с членами правительства по социально-экономическому развитию страны в 2021 году. Участники совещания также обсудили уточнение республиканского бюджета с учетом ситуации в мировой экономики.

В правительстве ожидают роста доходной и расходной частей бюджета. Дополнительные средства направят на развитие автомобильных дорог, поддержку предпринимательства, развитие сельского хозяйства и другие цели.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2021 года ВВП Казахстана уменьшился на 1,6%. Вместе с тем производство в реальном секторе экономики выросло на 7,9%.

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