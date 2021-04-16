Москва, , 08:11 — REGNUM В первом квартале 2021 года в России на 35,3% снизились продажи новых мотоциклов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Всего за отчетный период жители России приобрели 1269 новых байков. Отмечается, что снижение спроса на мотоциклы в стране проходило постепенно. Так, в январе продажи байков сократились на 11,6%, в феврале — на 19,3%, а в марте — на 43,4%.

Ожидается, что в апреле ситуация на рынке мототехники изменится. Как отмечают эксперты агентства, связано это будет с низкой базой апреля прошлого года, когда продажи мотоциклов снизились в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии. Кроме того, традиционно спрос на мотоциклы растет с началом теплого времени года, что объясняется сезонными факторами.

По данным агентства, с 2018 по 2020 год в России наблюдается положительная динамика продаж новых байков.

Напомним, самыми популярными новыми мотоциклами на российском рынке в 2020 году стали байки отечественного бренда Racer.

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