Москва, 16 апреля, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В первом квартале 2021 года в России на 35,3% снизились продажи новых мотоциклов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклист

Всего за отчетный период жители России приобрели 1269 новых байков. Отмечается, что снижение спроса на мотоциклы в стране проходило постепенно. Так, в январе продажи байков сократились на 11,6%, в феврале — на 19,3%, а в марте — на 43,4%.

Ожидается, что в апреле ситуация на рынке мототехники изменится. Как отмечают эксперты агентства, связано это будет с низкой базой апреля прошлого года, когда продажи мотоциклов снизились в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии. Кроме того, традиционно спрос на мотоциклы растет с началом теплого времени года, что объясняется сезонными факторами.

По данным агентства, с 2018 по 2020 год в России наблюдается положительная динамика продаж новых байков.

Напомним, самыми популярными новыми мотоциклами на российском рынке в 2020 году стали байки отечественного бренда Racer.

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