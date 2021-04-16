Москва, 16 апреля 2021, 08:10 — REGNUM Приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову посетить столицу Ливии Триполи сделал Председатель Правительства Ливийского национального единства Абдельхамид Дбейба, 15 апреля сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Премьер-министр отметил важность визита главы российского внешнеполитического ведомства в эту североафриканскую страну.
«Я хотел бы пригласить вас в Ливию, в Триполи, мы вас ждем. Вы для нас очень важны», — сказал он в ходе переговоров с Лавровым.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля президент России Владимир Путин обсудил с Абдельхамидом Дбейбой общенациональные выборы в Ливии, проведение которых назначено на конец 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Путин и глава переходного правительства Ливии обсудили выборы и вакцинацию