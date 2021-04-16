Сеул, , 08:12 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон провёл 16 апреля телефонные переговоры с заместителем госсекретаря США Уэнди Шерманом, с которым обсудил вопросы двусторонних отношений, региональные и глобальные проблемы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, представители двух стран подтвердили важность укрепления двустороннего альянса, а также договорились провести личную встречу в ближайшее время.

Кроме того, стороны договорились приложить совместные усилия для успешного проведения встречи глав двух государств, запланированную на вторую половину мая.

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Чхве Чжон Гон также поздравил Уэнди Шермана со вступлением в должность.