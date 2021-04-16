Самара, 16 апреля 2021, 08:14 — REGNUM Мутировавших штаммов SARS-CoV-2 по результатам лабораторной диагностики не выявили в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
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Сообщается, что в некоторых СМИ была опубликована информация об увеличении числа зараженных «британским» штаммом SARS-CoV-2.
Отмечается, что данная информация не подтверждена и является не достоверной.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 апреля в Самарской области за сутки выявили 196 новых носителей коронавируса.