Самара, , 08:14 — REGNUM Мутировавших штаммов SARS-CoV-2 по результатам лабораторной диагностики не выявили в Самарской области. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

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Сообщается, что в некоторых СМИ была опубликована информация об увеличении числа зараженных «британским» штаммом SARS-CoV-2.

Отмечается, что данная информация не подтверждена и является не достоверной.

«По имеющейся информации у Управления Роспотребнадзора Самарской области по состоянию на 15.04.2021 года мутировавших штаммов … в Самарской области не обнаружено (по результатам лабораторной диагностики). Данные о росте больных британским штаммом, которые распространяют ряд СМИ, не соответствуют действительности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 16 апреля в Самарской области за сутки выявили 196 новых носителей коронавируса.