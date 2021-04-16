Улан-Удэ, , 08:08 — REGNUM Жители Бурятии, а также остальных регионов ДФО, освоившие «дальневосточный гектар» земли, смогут получить бесплатно второй гектар. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, соответствующий проект поправок накануне, 15 апреля утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его мнению, необходима поддержка предпринимателям, которые успешно освоили выделенный участок земли. Программа также будет расширена на регионы Арктики.

«Согласно проекту федерального закона, разработанному Минвостокразвития России, участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный «гектар», — отметили в правительстве.

Участники программы в Бурятии уже изъявили желание получить второй гектар. Так, фермер Иван Галецкий заявил, что воспользуется возможностью как только закончит с первым гектаром. Молодой человек на заброшенной ранее земле будет выращивать кроликов и овощию.

Всего в Бурятии бесплатный участок земли получили более 2 тыс. человек, а общая площадь всех предоставленных по программе земельных участков составил 2,5 тыс. гектар. 42% участников строят на участках дома, 36% — занимаются фермерством.

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