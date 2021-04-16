Барнаул, , 08:07 — REGNUM Отменять льготную ипотеку в Алтайском крае по той причине, что застройщики резко увеличили стоимость вводимого жилья неправильно, считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

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«Я поддерживаю идею продления льготной ипотеки для Алтайского края. Считаю, что программа субсидирования государством части процентной ставки ипотечного кредита себя полностью оправдала. Отменять её для нашего региона по той причине, что застройщики резко увеличили стоимость вводимого жилья неправильно — у этого шага девелоперов не одна причина.

Считаю, что нужно добиваться сохранения программы льготной ипотеки и одновременно поработать над сокращением числа градостроительных запретов и ограничений, мешающим застройщикам строить больше жилья и вызывающих его подорожание.

Кроме того нужно работать над снижением административных барьеров для строителей в самом крае и, в первую очередь, в Барнауле, ведь по словам наших застройщиков только на оформление земельного участка под строительство у них уходит по два-три года, в то время как в других регионах этот срок гораздо меньше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к правительству России с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5%, известил в ходе круглого стола региональный министр строительства Иван Гилёв. По его словам, в противном случае люди будут переезжать жить в те регионы, где эта льгота сохраняется. К примеру — в соседнюю Новосибирскую область.

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