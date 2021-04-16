16 апреля 2021 | Время чтения 6 мин

Оренбуржцы активно обсуждали на неделе (12—16 апреля) в соцсетях потенциальную покупку «умных остановок» для Оренбурга и состояние набережной реки Урал в областном центре.

Наталья Хомутова, , 09:22 — REGNUM В начале недели (12−18 апреля) у оренбуржцев недоумение вызвала информация, обнародованная СМИ, о том, что город собирается приобрести 15 «умных остановок» за 50 млн рублей. Соцсети забурлили. Пользователи интернета быстро подсчитали, что одна остановка обойдется в 3,3 млн рублей.

Оренбург Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возле них чтоб собаки кучковались с вопросом — риали 50?», — вопрошает Оксана К.

«А из чего остановки будут? Из элитных сортов дерева с позолотой? И обиты внутри кожей аллигаторов?» — недоумевает Илья Р.

«Это будут коттеджи двухэтажные, там будут жить семьи», — шутит еще один подписчик.

«Для кого эти остановки?» — задаётся вопросом оренбурженка.

Юрист Владимир Тишин считает, что остановки и другие прелести цивилизованного мира нужно устанавливать, когда не останется ни одной дороги без трещин. «А пока это, конечно, пир среди чумы», — делает он вывод.

«Вчера стояла на остановке за миллион. Там, где карта города и какие-то удобства (не поняла), была дыра, устройство не работало, стекло с одной стороны все в трещинах, стекла грязные. Выглядит все убого и неопрятно», — сообщила Анна Т.

Новые остановки в Оренбурге Orenburg.ru

«А чего мы хотим, анекдот про гудок — это про нас: ёлка, День космонавтики, 9 мая, остановки при ужасных дорогах … Неужели кроме праздников проблем нет?!» — возмущается Сергей П.

Стоит отметить, что ранее мэр Оренбурга Владимир Ильиных прогнозировал большой резонанс в случае покупки «умных остановок» за 50 млн рублей. Он отметил, что объекты подорожали.

Общественник Серей Бабинец на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подчеркнул, что Оренбург далеко не первый город, в котором решили установить «умные остановки». Подобный опыт есть во многих городах. Один из них Нижний Новгород, где с 2019 года было заключено концессионное соглашение между ПАО «Ростелеком» и мэрией города». Недочеты и косяки есть, но они не столь значительны, как в Оренбурге. Есть и следы от вандалов, есть и нерабочие табло, но за устранением нарушений следит тот, кому это выгодно — установщик остановок, потому что именно он будет «отбивать» вложенные полтора миллиарда рублей. Нужны ли Оренбургу 700 остановок? Не думаю. Сотни хватит вполне. Согласится ли условные 230 000 000 рублей вложить в наш город и нашего потребителя какая-нибудь корпорация а-ля Ростелеком? Вопрос. Возможно, на него смогут ответить глава города или те люди, которые занимаются привлечением инвестиций в регион. Но самое главное, что опыт положительный есть, тем более из бюджета не надо тратить ни одного рубля, а вы: «50 миллионов на 15 остановок… резонанс вызовет. Тьфу», — написал он в своем аккаунте.

Очередной всплеск возмущения в соцсетях возник по поводу состояния набережной Урала после благоустроительных работ в рамках нацпроекта. Журналист, член Общественной палаты Оренбурга Владимир Беребин на своей странице в Фейсбуке выразил мнение, что спуску к Уралу надо присвоить звание «Главное позорище Оренбурга».

Общественник считает, что регулярно ремонтируемый лестничный марш является туробъектом № 1, где можно безнаказанно воровать.

«Спуску к Уралу надо присвоить звание «Главное позорище Оренбурга». Уже сколько десятков миллионов рублей сюда вбухали, уже сменилось три главы города, уже подрядчики, в очередной раз хорошо хапнув, снова придумывают фантастические причины своих неудач — а на несчастном Спуске всё опять отваливается, разваливается, сыреет, потеет, выделяет соль», — сказал Беребин.

По его словам, народ в мистическом шоке начинает сочинять версии, что это плачут стены спуска. «Но нет! Это плачут собранные с народа и предприятий налоги, которые попали на Спуск лишь частично. Судя по всему, мы и нынешним летом станем свидетелями продолжения этой бесстыдной эпопеи под названием «Ремонт Спуска к Уралу». И если это не коррупция, не воровство средств и не крышевание воров путём выведения их из-под ответственности, то скажите мне, что это такое. Славный город Оренбург. Славная городская исполнительная власть. Славный слепой горсовет. И славное главное позорище Оренбурга», — резюмировал он.

Один из комментаторов иронично заметил, что гранит для отделки объекта культурного наследия твердый, но оказался хрупким и неподходящим для местного климата. Тему поддержал другой подписчик соцсети «ВКонтакте», обратив внимание на, что «до этого лежал эсэсэровский и не хрупкий, и климат подходил. Парадокс».

"Сколько лет мы бегали по этим ступеням, и все было нормально. Лучше бы и не брались за реконструкцию, и деньги бы целы были, и ступени бы еще полежали. Хотя, деньги все равно бы утекли», — считает горожанин.

«Пусть эти горе-мастера за свой счёт переделывают! Из казны ни копейки не давать! Хватит уже открыто воровать!» — оставила комментарий Елена М.

Обсуждая состояние набережной, горожане отметили, что надо остановить беспредел. «А кому наш город нужен?! Все руководство пришлые. Им не до нашего города», — оставил свою мысль оренбуржец в комментариях.

«Мельком где-то видел, швед показывал оренбургскому правительству, как выглядит настоящий гранит или что-то такое», — сказал оренбуржец.

Благоустройство набережной реки Урал Orenburg.ru

Эта тема тоже нашла отклик в сердцах горожан. Российско-швейцарский художник, уроженец Оренбурга Алекс Доль отправил из Берна по почте мэрии Оренбурга посылку с образцом гранита. Так деятель искусства отреагировал на сообщения и фото набережной, увиденные в соцсетях.

«Как мне помнится, раньше все ступени были выполнены из настоящего гранита, а не из аналоговых материалов, вновь и вновь приходящих в непригодность. Может, просто новое руководство не знает, что такое гранит и как он выглядит, поэтому в качестве примера я отправил камень брусчатки. Как говорится, с миру по нитке», — сказал Доль.

«Правильно написал художник, раньше был настоящий гранит и служил многие годы, а теперь не гранит, а фуфло, деньги на ветер…» — прокомментировала Надежда С.

«Подарите ему (мэру) настоящий кусок асфальта», — обратился к художнику оренбужец. На что Алекс Доль ответил, что начал с гранита.

«Не вижу особых проблем спросить с тех, кто испохабил набережную. Эти люди ведь не испарились!» — сказала Елена М.

«Согласна с Вами. А ведь в министерстве есть специалисты, они, получается, не знали, что этот материал недолговечный», — поддержала ее другая горожанка.

«Не может же быть такого, чтобы в городе среди управленцев не было ничего человеческого», — считает Алекс Доль. Между тем оренбуржцы, судя по комментариям, настроены не столь оптимистично.

«Повесить обманщиков, какой убыток они нанесли народу. Если делаешь — делай качественно и на века, а как попало — то впереди должно быть жесткое наказание», — выразил мнение Андрей А.

«Раньше статья за это была, называлась «Вредительство», каралась смертной казнью», — напомнил Андрей А.