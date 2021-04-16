Москва, , 07:56 — REGNUM Программа добровольного медицинского страхования в Роскосмосе будет расширена за счёт включения в неё космонавтов и членов их семей. Об этом 16 апреля сообщил журналистам первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников.

«У членов семей космонавтов большие проблемы в медицинском обслуживании. В этом отношении есть предложение о предоставлении им добровольного медицинского страхования и это решение принято», — сказал он.

По словам Овчинникова, дополнительный объём финансирования по программе составит 22 млн рублей. Добровольное медицинское страхование космонавтов будет осуществляться за счёт средств Роскосмоса.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин предложил повысить должностные оклады российских космонавтов. Предложение поступило после сообщений в СМИ о том, что космонавты проявили недовольство разницей в своих окладах и окладах руководства Центра подготовки космонавтов (ЦПК).