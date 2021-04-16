Барнаул, , 07:56 — REGNUM Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к правительству России с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5% для Алтайского края. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на регионального министра строительства Ивана Гилёва.

По словам чиновника, отмена льготной ипотеки негативно скажется на рынке новостроек Барнаула и Алтайского края.

«Выборочной поддержки быть не должно. Что это такое? То есть в одном населённом пункте ипотеку убираем, в другом — оставляем. Мы хотим вызвать миграцию из Алтайского края в Новосибирск? Учитывая все эти вещи, вопрос, конечно, требует дополнительной проработки», — считает Гилёв. Он также отметил, что льготная ипотека, заработавшая весной 2020 года, поддержала и строительную отрасль, и жителей региона.

По подсчётам Ивана Гилёва, после снижения ставки с 9,5% до 6,5% ежемесячный платёж на квартиру площадью 56 «квадратов» уменьшился почти на 20% (с 25,5 тыс. до 21 тыс. рублей). Однако последующий рост цен на квартиры (уже летом 2020 года стоимость новостроек начала расти, и до конца года увеличилась на 20−30% и даже 40%) «съел» выгоду от льготной программы.

Тем временем, алтайские строительные компании оправдываются: рост цен обоснован, никаких спекуляций нет, а Алтайскому краю вообще нужна ипотека не под 6,5%, а под 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что негативных эффектов от продления льготной ипотеки (под 6,5%) на покупку жилья в новостройках можно избежать, отставив эту программу лишь в 24 российских регионах, заявила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин полагает, что в данной ситуации нужно много строить, а не льготную ипотеку запрещать.

Читайте также: «Нужно много строить»: о продлении льготной ипотеки в регионах РФ