Барнаул, 16 апреля, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко обратился к правительству России с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5% для Алтайского края. Об этом сообщает ИА «Амител» со ссылкой на регионального министра строительства Ивана Гилёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

По словам чиновника, отмена льготной ипотеки негативно скажется на рынке новостроек Барнаула и Алтайского края.

«Выборочной поддержки быть не должно. Что это такое? То есть в одном населённом пункте ипотеку убираем, в другом — оставляем. Мы хотим вызвать миграцию из Алтайского края в Новосибирск? Учитывая все эти вещи, вопрос, конечно, требует дополнительной проработки», — считает Гилёв. Он также отметил, что льготная ипотека, заработавшая весной 2020 года, поддержала и строительную отрасль, и жителей региона.

По подсчётам Ивана Гилёва, после снижения ставки с 9,5% до 6,5% ежемесячный платёж на квартиру площадью 56 «квадратов» уменьшился почти на 20% (с 25,5 тыс. до 21 тыс. рублей). Однако последующий рост цен на квартиры (уже летом 2020 года стоимость новостроек начала расти, и до конца года увеличилась на 20−30% и даже 40%) «съел» выгоду от льготной программы.

Тем временем алтайские строительные компании оправдываются: рост цен обоснован, никаких спекуляций нет, а Алтайскому краю вообще нужна ипотека не под 6,5%, а под 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что негативных эффектов от продления льготной ипотеки (под 6,5%) на покупку жилья в новостройках можно избежать, отставив эту программу лишь в 24 российских регионах, заявила на днях председатель Банка России Эльвира Набиуллина. В свою очередь директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин полагает, что в данной ситуации нужно много строить, а не льготную ипотеку запрещать.

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