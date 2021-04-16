Нейпьидо, , 07:54 — REGNUM Не менее 726 человек стали жертвами столкновений между демонстрантами и сотрудниками силовых органов в Мьянме с момента произошедшего 1 февраля военного переворота, 15 апреля сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в этой стране.

Ранее сообщалось о 714 погибших. Также, по информации правозащитников, под стражу в Мьянме помещен 3151 человек. Из них 75 демонстрантов приговорены к тюремному заключению.

Кроме того, власти страны выдали ордера на арест еще 813 протестующих. В это количество входят 20 человек, приговоренных судом к смертной казни и 14 демонстрантов, получивших три года тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент Индонезии Джоко Видодо и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ситуацию в Мьянме. Они обратились к сторонам противостояния с призывом незамедлительно начать диалог, чтобы добиться мира и стабильности.

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