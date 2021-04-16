Кабул, , 07:53 — REGNUM Взрыв произошел на дороге в провинции Кандагар на юге Афганистана, передает телеканал Tolo News со ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что неизвестные разместили взрывное устройство у дороги. Взрыв унес жизни четырех мирных жителей, которые, по данным правоохранительных органов, являются членами одной семьи. Других подробностей произошедшего не сообщается. Также не уточняется, какая группировка может быть ответственной за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля в районе газовых объектов в афганском городе Герат произошла серия взрывов. Информации о причине происшествия не поступало. Взрыв вызвал пожар, который затем был ликвидирован. О наличии пострадавших не сообщалось.

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