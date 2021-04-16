Улан-Удэ, , 07:53 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки коронавирус выявили у ещё 37 человек. Накануне было зарегистрировано 39 случаев заражения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев достигло 36 753.

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Выздоровели из них к настоящему времени 35 272 человек. В стационарах остаются 385 пациентов, в том числе 59 тяжёлых больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 281 носитель.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 613 коек занято — 385, свободно — 228 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,8%», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрировано три новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в республике стали 815 человек.