Пекин, , 07:45 — REGNUM Китай в первом квартале 2021 года продемонстрировал беспрецедентные темпы экономического роста — ВВП страны вырос на 18,3%. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе Государственного статистического управления КНР.

К концу марта ВВП Китая достиг 24,93 трлн юаней (около $3,8 трлн), и, таким образом, почти компенсировались потери в первом квартале 2020 года. Тогда показатель был отрицательным и составил — 6,8%.

В ведомстве отметили, что наибольшие темпы роста в 2021 году показал промышленный сектор (+24,4%), за ним следуют сфера услуг (+15,6%) и сельское хозяйство (+8,1%).

Напомним, темпы экономического роста в Китае постепенно замедляются в последние годы. Прежний максимальный поквартальный показатель роста ВВП Китая был максимальным в апреле — июне 2007 года, когда он достиг 15%.

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