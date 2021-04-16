Варшава, , 07:42 — REGNUM 15 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска выступил в Сейме с докладом о побочных эффектах после вакцинации от COVID-19 в республике. Об этом передает Dziennik.

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По его данным, наиболее часто побочные эффекты возникают после вакцинирования препаратом AstraZeneca. Так, данным препаратом вакцинированы 1,9 миллионов человек, из них на побочные эффекты жаловались 3 057 человек.

Для сравнения, препаратом Pfizer были вакцинированы 5,8 миллионов человек, но с жалобами на последствия обратилось меньшее число людей — 2 567 человек. Препаратом Moderna было вакцинированы 530 тысяч человек, из которых последствия были зарегистрированы у 218 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент использование вакцин AstraZeneca приостановлено в более чем десяти странах, включая Германию и Францию. Приостановление их использования связано с побочными реакциями на вакцину, которые зафиксированы у многих пациентов. Польское правительство приняло решение продолжать вакцинацию указанным препаратом, отказавшись от его ограничения.